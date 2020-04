Cannoli siciliani a domicilio, consegna speciale per l'ospedale Ca' Foncello

Il Coronavirus non ha fermato la passione di molti trevigiani per i cannoli siciliani. Dall'inizio dell'isolamento, infatti, l'Apecannolo dei fratelli Giovanni e Francesco Fecarotta continua a ricevere richieste da parte di decine di persone che chiedono di poter avere a domicilio i tipici dolci siciliani preparati a mano. Il servizio di consegne è stato attivato nelle scorse settimane e, in occasione delle festività pasquali appena trascorse, i fratelli siciliani "trapiantati" in provincia di Treviso sono riusciti a consegnare ben 1600 cannoli in 147 consegne coprendo una distanza di 350 chilometri in soli due giorni. Da Treviso a Montebelluna, passando per Istrana, Paese, Quinto di Treviso, Zero Branco, Dosson di Casier, Casale sul Sile, Roncade, San Biagio di Callalta e Villorba per citare solo alcuni dei tanti Comuni raggiunti dall'Apecannolo nei giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La consegna che più ci ha emozionato - spiega ai nostri microfoni Giovanni Fecarotta - è stata senza dubbio quella al reparto del Ca' Foncello dedicato ai malati di Coronavirus. Abbiamo portato i nostri cannoli in corsia proprio la domenica di Pasqua regalando un piccolo attimo di dolcezza al personale medico e sanitario impegnato nell'emergenza». I fratelli Fecarotta sono stati ringraziati pubblicamente da medici e infermieri sui social per il loro dolcissimo pensiero in un momento di così grande emergenza. Visto il successo riscosso, i due fratelli siciliani stanno pensando di replicare l'iniziativa anche per la festa del 25 aprile. Nel frattempo restano attive le consegne a domicilio durante tutti i fine settimana in attesa di riprendere a farcirli all'istante, una volta terminata l'emergenza, nei grandi eventi della provincia a bordo della loro inconfondibile Ape Car.