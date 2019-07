Miss Venice beach 2019 2a tappa a caorle vince la trevigiana Benedetta Basso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Miss Venice Beach 2019 A Caorle vince la trevigiana Benedetta Basso che ci riprova dopo 6 anni “MissVeniceBeach mi è restato nel cuore” Continua il successo dell’evento più ambito e seguito dell’estate veneta Miss Venice Beach, arrivato alla sua nona edizione, continua a stupire e raccoglie un sacco di applausi nella seconda tappa del tour tenutasi a Caorle lo scorso venerdi. Altre 5 bellissime ragazze passano il turno per la finale di Venezia che si terrà l’8 settembre al Casinò di Venezia un esclusiva serata di gala nella più bella cornice veneziana.

Prima classificata con la fascia di Miss Grando Gioielli la trevigiana Benedetta Basso che si è esibita con il twirling sul palco, la giovane miss era già finalista del 2013 ma ha voluto rimettersi in gioco “ sono molto legata a questo concorso ho vissuto emozioni grandissime e lo staff è bravissimo segue ogni miss con dedizione e professionalità cosa importante in questo ambiente, per questo ho voluto riprovarci, mai dire mai!”; seconda classificata con il titolo di Miss Bagghy e premiata dall’ass. Riccardo Barbaro la padova Roberta Florea, terza con la fascia di miss coraya la 25enne Giulia Milan di Camponogara premiata dall’imprenditore Jhoannes Palla, 4a posizione miss Mima Studios per Elena Pamio di Salzano premiata da Lorena Divari di Ass. culturale Olimpia organizzatori dell’evento, da ricordare che l’anno precedente la giuria assegnò la stessa fascia alla sorella di Elena, Giulia Pamio; 5 classificata premiata dalla consulente di immagine Giulia Giusto per Starline wellness & beauty la veneziana Greta Nordio. Una serata impeccabile come ricorda L’assessore al bilancio di Caorle, Elisa Bagordo è un vulcano di idee e bravura sul palco non ha eguali, l’evento è un appuntamento fisso nel calendario della città di Caorle per il risultato e che ogni anno ottiene! Importanti i partner della serata che hanno trasformato le 17 miss in vere e proprie indossatrici, a cominciare dagli accessori con le borse Bagghy e i preziosi di Grando Gioielli orgoglio dell’artigianato made in Italy; le colorate ed esclusive t-shirt firmate ”Mima Studios” dallo stile “urban” unico e travolgente; e i capi ricercati di moda Diamante, outfit d’eccezione per chi vuole essere sempre alla moda; le acconciature e make-up realizzati dal salone Serena Hair point di Caorle. La serata è iniziata con lo show cooking insieme allo chef Carmine Giovinazzo che ha creato direttamente sul palco 2 piatti creativi utilizzando ingredienti 100% made in Italy i tesori unici della latteria Soligo e i prodotti della terra dell’ortomercato di Chioggia in marinati con la birra artigianale di Caorle B2O e buoni del mare Coraya. Sul palco anche il macellaio di Consorzio sigillo Italiano Giovanni Cavasin che ha presentato la battuta di carne in tutte le sue caratteristiche.

A rendere tutto più frizzante e travolgente Elisa Bagordo, conduttrice ed organizzatrice dell’evento, a capo del format da nove edizioni che si è unita alla sigla di apertura come una vera showgirl grazie alle coreografie di Sara Giurin, eseguite dal corpo di ballo EsDance Company. Altri due fotografi professionisti si sono messi in gioco a colpi di foto per fregiarsi del titolo di fotografo ufficiale del calendario 2020 di Miss Venice Beach, Roberto Rosa di Mestre e Andrea Rigon di Padova. A condire il tutto il villaggio delle miss visitato da migliaia di persone attirate dalle auto Jeep di Campello motors, le degustazioni gratuite alle quali si è aggiunto un nuovo prodotto il gelato di latteria Soligo e lo stand della bellezza dedicato alle donne con i prodotti naturali di Jafra. La sfida non finisce qui, andate sul sito www.missvenicebeach.net e votate ogni giorno la vostra Miss preferita per farle vivere la magica finale presso Ca’ Vendramin Calergi, altre due fasce in palio per la più telegenica Miss Gidiferro Team e la più intraprendente per Miss Cafetv24. Miss Venice Beach 2019 vi aspetta venerdì 19 luglio a Bibione in piazza Fontana