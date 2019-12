Castelfranco, Capodanno in piazza Giorgione con musica e fuochi d'artificio

La centralissima Piazza Giorgione si prepara ad ospitare il passaggio al nuovo anno in festa. Martedì 31 dicembre dalle ore 22.30, l’amministrazione comunale attraverso l’Assessorato al Commercio ed Ascom organizzano la sesta edizione del Capodanno in piazza.

In cabina di regia, dopo il gran pienone dello scorso anno, ci sarà ancora lo staff di Bella&Monella, il gruppo radiofonico castellano noto nell’intera Penisola. Ad animare la serata rivolta ad un pubblico di tutte le età saranno Paola Cavinato e Monica Morgan, in arte le Sorelle d'Italia, protagoniste dall'omonimo programma di successo in onda tutti i giorni in Radio. Musica djset è invece affidata al Dj Francesco Del Conte. Ma l’attesa e soprattutto la festa per l’arrivo del 2020 sarà accompagnata da musica live con le note del gruppo Exit band italian tribute che proporrà un variegato repertorio passando per Vasco, Zucchero, Ligabue, Negramaro, Negrita, Modà e molti altri.

«Ci prepariamo a vivere un fine anno di grande energia – commenta l’assessore Marica Galante – un appuntamento che si rinnova grazie alla sinergia di molti attori, in primis il gruppo Bellla&Monella con i suoi artisti e le Associazioni di Categoria che sono ancora una volta al fianco dell’Amministrazione comunale per un momento di grande condivisione offerto alla comunità». Allo scoccare della mezzanotte, il cielo verrà illuminato dallo spettacolo pirotecnico coinvolgendo l’intera città grazie al supporto economico di M.E.S.S., Bar Giorgione, Bar San Giorgio, Caffè Sonia, Caffè Bar Grappolo d’Oro, Pizzeria/Ristorante Galeone d’Oro, Locanda La Speranza, Nat Color, Peschiera Giorgione, Da From, Ortoloni, Edil Asfalti e 3 B Elettroimpianti. L’amministrazione comunale ringrazia per il supporto economico e per la collaborazione oltre all’Ascom coinvolta direttamente nell'organizzazione, la Confartigianato, Arca CNA, Confcommercio, Coldiretti e Camera di Commercio.