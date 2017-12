Capodanno 2018, tutti alla stazione di servizio della tangenziale!

TREVISO Cosa fate a Capodanno? Ve lo state chiedendo più o meno da ferragosto, lo sappiamo. Non è sempre facile scegliere tra le centinaia e centinaia di eventi in Città...Nonostante tutto c'è chi preferisce passarlo a casa con amici - giocando a qualche gioco di società senza tempo. Fortunatamente quest'anno arriva a Treviso il Capodanno che mancava, ovvero alla stazione di servizio della Tangenziale di Treviso.

Uno speciale after party dalle 2 fino alle 10 del mattino vi attenderà per trascorrere le prime ore del nuovo anno come si deve alla ristoreria presso il Distributore Vega della Tangenziale di Treviso SS53 (Km 58.359). "Vieni a fare il pieno e fermati per il dj set" si legge nell'evento di Facebook creato appositamente per l'occasione.

Una drink area con cocktail, long drink, shot e beer corner. Non solo si brinda ma si mangia anche con una food area tra piatti unici, panini caldi, snack e torte della nonna. Infine dalle 7, per i più mattinieri, anche prima colazione. Ingresso rigorosamente libero e dotato di ampio parcheggio. Che altro? Non avete più scuse ora...e non diteci poi "Non c'è mai niente da fare a Capodanno a Treviso".