Carnevali di Marca: settemila persone alla sfilata di carri mascherati a San Vendemiano

SAN VENDEMIANO Una folla composta, secondo le prime stime degli organizzatori, da circa 7.000 persone ha assistito alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati organizzata dall'associazione Carnevali di Marca sabato pomeriggio in centro a San Vendemiano. Presentati da Moreno Meneguz, hanno sfilato lungo l'asse di via De Gasperi, in un pomeriggio terso e mite, le scuole primarie del paese, il gruppo carro mascherato di Bagnolo (tema: Raperonzolo), gruppo carro parrocchia Bocca di Strada e Santa Maria (A tutta birra), gruppo carro Catena Giramondo (L'allegro chirurgo), gruppo FonFierun Corbanese (Kung Fu Panda), Cusignana Colombere (India... che meraviglia!), gruppo carro Associazione I Ragazzi degli anni '80 Lovadina (Il risveglio), gruppo carro parrocchia di Nervesa (Il mondo incantato di prìncipi e draghi), Coriandolando per Pieve (Biancaneve e i sette nani), gruppo Amici di Quarto d'Altino (Cavalcando il carnevale), gruppo Cartamodelle di Caorle, gruppo carro Alpini e scuola materna di Sernaglia (Il mondo di Alice). Al termine della sfilata, i gruppi Cartamodelle, parrocchia Bocca di Strada, Coriandolando per Pieve e parrocchia di Nervesa hanno fatto visita agli anziani ospiti della casa di riposo “Papa Luciani”, che hanno molto apprezzato la simpatia delle maschere e la cura con la quale sono stati realizzati i costumi carnevaleschi.

A partire dalle 20.00 i carri mascherati si sono spostati a Santa Lucia di Piave in collaborazione con Pro Loco e gruppi Ramoncello, Alpini, Bolda e scuola d'infanzia Camerotto. Domenica 19 febbraio invece, altre due piazze ospiteranno altrettante sfilate, entrambe con partenza alle 14.30 e in collaborazione con le Pro Loco: Sernaglia della Battaglia e Nervesa della Battaglia. Per la terza volta quest'anno, il carnevale tornerà ad animare anche il centro di Sernaglia della Battaglia grazie alla collaborazione tra Pro Loco e associazione Carnevali di Marca. Domenica 19 febbraio dalle 14.30, presentati da Roberto Biz, sfileranno nel centro del paese l'associazione Carnevale che passione di Rossano Veneto (tema: Qui si fa la storia), Gruppo giovani di San Giorgio in Brenta (Metti in moto l'allegria), Amici di Quarto d'Altino (Cavalcando il carnevale), gruppo Festeggiamenti Sernaglia (Walt Disney re dei cartoni animati), gruppo carnevale Pero di Breda (L'Italia: la grande bellezza), gruppo Catena Giramondo (L'allegro chirurgo), Cer di Soligo (I mitici anni '60), gruppo Alpini e scuola materna di Sernaglia (Il mondo di Alice). Domenica 19 alle 14.30 l'appuntamento è anche in centro a Nervesa della Battaglia, dove sfileranno carro Acr Nervesa (Un tuffo nel passato tra prìncipi e principesse), genitori scuola materna Soligo (I Minions), carro Bagnolo (Raperonzolo), gruppo Amici di Susegana (I Pirati), carro Fontanelle (Un carro armato... di allegria), gruppo Istituto Cerletti (140 anni... e non sentirli), gruppo parrocchia Bocca di Strada e Santa Maria (A tutta birra), gruppo Tezze di Piave (Le befane di Tezze).

A fianco delle sfilate cammina anche quest’anno la Lotteria di beneficenza dei Carnevali di Marca, che vanta un montepremi del valore di 20.000 euro e come primo dei 50 premi in palio un’automobile Opel Corsa Enjoy Coupé. Al di là dei premi, la lotteria ha una forte valenza sociale: per ogni biglietto da 2 euro venduto, i Carnevali di Marca devolveranno 5 centesimi a enti e associazioni di solidarietà segnalati all’associazione dalle Amministrazioni comunali del territorio. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà nel corso del Galà di chiusura in programma sabato sera 1° aprile all'oratorio Giovanni Paolo II a San Vendemiano.