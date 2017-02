Il carnevale spresianese festeggia la sua prima edizione con una sfilata notturna

SPRESIANO Erano ormai trent'anni che a Spresiano non veniva organizzata una sfilata di carri mascherati in notturna. Questo sabato sera però le cose però sembrano destinate a cambiare dal momento che, grazie all'impegno della Pro Loco e dei ragazzi dell'associazione Anni Ottanta di Lovadina, il primo carnevale spresianese andrà in scena proprio durante l'ultimo weekend di festeggiamenti.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del Carnevale. Sfileranno infatti carri allestiti con i più svariati temi e personaggi. Un intrattenimento aperto e dedicato a tutta la famiglia. La partenza del corteo è fissata per le ore 20 da via Lazzaris. La sfilata proseguirà poi in via Foscolo, in via Toniolo, in via dei Giuseppini e arriverà in piazza Rigo dove si concluderanno i festeggiamenti. Sarà l'occasione per rivivere la magia di una festa che anno dopo anno riesce sempre a conquistare tutti con i suoi colori e le sue maschere.

