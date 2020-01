Carnevali di Marca: tre nuove sfilate di carri mascherati nel weekend

Forte delle oltre 16mila presenze stimate nelle prime tre sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati dell'anno, ritornano nel primo weekend di febbraio gli spettacoli dell'associazione Carnevali di Marca, in tre diverse piazze della provincia di Treviso: Pieve del Grappa, Pianzano di Godega di Sant'Urbano e Pieve di Soligo.

Pieve del Grappa rilancia e raddoppia il Carnevale 2020: sarà un fine settimana davvero ricco di eventi quello organizzato da Carnevali di Marca e fortemente sostenuto dall'Amministrazione del "giovane" Comune. Sabato 1° febbraio a Paderno (piazza Madonnina del Grappa davanti al municipio) dalle ore 14.45 un incredibile insieme di artisti: 5 grandi spettacoli di equilibrismo, comicità, gag e risate a crepapelle, spettacoli di bolle giganti, scuola di giocoleria... e per finire spettacolo dell’acqua e del fuoco. Sempre sabato 1° febbraio alle ore 20.30 al Teatro Santa Maria Bambina di Crespano del Grappa va in scena “Sior Todero Brontolon”, commedia goldoniana in dialetto veneto in due atti messa in scena dalla compagnia Teatro d’arte Rinascita. Entrata libera.

Domenica 2 febbraio sarà il momento della grande parata dei carri allegorici: saranno 19 i carri e i gruppi che sfileranno, aperti dalla sfilata di tutte le scuole di Pieve del Grappa con circa 400 bambini, seguiti da 12 maestosi carri che partiranno da Paderno alle 14.00 per arrivare in piazza San Marco a Crespano, dove saranno accolti dalle prelibatezze della Pro Loco di Paderno. Ecco i loro temi: Società filarmonica di Crespano del Grappa, Scuola dell'infanzia e nido Caterina Basso (Coltiviamo un giardino di felicità), Amici di Merlengo (Tra sirene e Nettuno non ci ferma nessuno), Scuola dell'infanzia Cristo Re (Arca di Noè), gruppo Carro Fa e Desfa (Balla coi lupi), Scuola primaria Maria Farnese Filippin (Gli scacchi), L'allegra compagnia Porcellengo (Medusa), Scuola primaria Madonnina del Grappa (Leonardo da Vinci. Dal passato dipingiamo il nostro futuro), Carnevale che passione di Rossano Veneto (Pensavo fosse amore invece...), Scuola dell'infanzia Umberto I (Le meraviglie del creato), Associazione Ragazzi anni 80 (Ridi pagliaccio), Zoovani di Fietta e Paderno (Zoovani), Comitato Carnevale di Selva (I like a comedy), gruppo carro via Roma Trevignano (Il regno dell'allegria), Pro Loco giovani Riese Pio X (Dragolandia), Amici di Falzè e Signoressa (Sonic), Giovani San Giorgio in Brenta (Finché la politica discute... su tassi e valute), I tosi dee casere (Disney), Giovani Bassano (Il giullare di corte). A Pieve di Soligo domenica 2 presenta Federico Campo Dall'Orto. In piazza Vittorio Emanuele dalle 14.00 aspettando l'arrivo dei magnifici carri mascherati ci sarà lo spettacolo di giocoleria, comicità e magia presentato dal gruppo clown "Gino e Max" per intrattenere i più piccoli e non solo, finché non arriverà il primo carro allegorico in piazza. Ecco tutti i gruppi e i temi: Parrocchia di Bocca di Strada e Santa Maria (Cesare e i romani), Le Cartamodelle (gruppo mascherato a piedi), Scuola materna Alpini Sernaglia della Battaglia (Ma che musica maestro), Parrocchia di Nervesa della Battaglia (Il tempo galoppa), gruppo carro Bagnolo (I mariachi), gruppo Fon Fierun Corbanese (La follia della Brexit), I Sempre quei di Tezze di Vazzola (Il circo), Scuola enologica Cerletti Conegliano (Le colline del Prosecco patrimonio Unesco. Vendemmia eroica), Cer Parrocchia Soligo (Le coccinelle nel Docg), Allegra comitiva Bidasio (Anvedi sti romani), Coriandolando per Pieve (Gli Aristomatti).

A Pianzano di Godega di Sant'Urbano domenica 2 presenta Roberto Biz dalle 14.30. Ecco gruppi e temi: Gruppo gemellaggio Auterive - Fontanelle (I tre moschettieri), Sanvecarri (I superpannolini), Amici di Chions (Manny tuttofare), Amici di Susegana (The Ghostbusters), Grest di Bibano (Panda), Compagnia carnevalesca Quelli del carro (I turbo...lenti della pedemontana), Comitato Cusignana Colombere (Giungla in allegria), Pro Loco Fiume in festa (Sausages Party), Gruppo Dal Santo Prata di Pordenone (The faboulous 50's), Gruppo festeggiamenti Sernaglia della Battaglia (Sandokan, la tigre di Mompracem), Gruppo genitori scuola primaria "Anna Frank" di Pero (Pero Express scusateci per il disagio).