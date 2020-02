Carnevali di Marca sfida il Coronavirus: oltre 10mila persone per i carri mascherati

Si è svolto regolarmente oggi domenica 23 febbraio, con una partecipazione stimata dagli organizzatori in 12-14mila persone, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nelle strade del centro di Vittorio Veneto a cura dell'associazione Carnevali di Marca.

Questo spettacolo e quelli organizzati sempre oggi pomeriggio dalle Pro Loco a Cornuda e Roncade in collaborazione con l'associazione presieduta da Redo Bezzo sono stati con ogni evidenza gli ultimi del circuito dei Carnevali di Marca per il 2020. Le disposizioni degli organi governativi in tema di contrasto al coronavirus non consentono di organizzare le sfilate di Martedì grasso 25 febbraio a Treviso, Conegliano e Cornuda. «A Vittorio Veneto oggi pomeriggio c'è stato un pubblico più numeroso di quello che ci aspettavamo – commenta il presidente Bezzo – la risposta della cittadinanza è stata positiva e questo ha dato ragione alla decisione di fare svolgere la sfilata di carri e gruppi, che è andata in scena nel rispetto delle norme esistenti. Con i numeri registrati oggi, l'edizione 2020 dei Carnevali di Marca ha superato quota 110mila spettatori stimati. Il prossimo appuntamento con i Carnevali di Marca sarà sabato 21 marzo a San Vendemiano per il Galà di chiusura con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria dei Carnevali di Marca».