Carnevali di Marca, nel week end sfilate a Tarzo e Susegana

TREVISO L'allegria del carnevale può finalmente iniziare a manifestarsi. Domenica 21 gennaio l'associazione Carnevali di Marca propone, in collaborazione con le Pro Loco, le prime due sfilate di maschere e carri allegorici dell'edizione 2018. Gli appuntamenti inizieranno alle 14.30 nelle vie centrali di Tarzo, nell'àmbito della Festa della Candelora, e in quelle di Susegana. Ecco di seguito i 19 gruppi che hanno annunciato la loro partecipazione per regalare un pomeriggio di festa gratuita a grandi e piccini con le allegorie più svariate:

TARZO (presenta Moreno Meneguz): Gruppo FonFierun Corbanese (tema: I cavalieri del drago), Gruppo carro parrocchia di Nervesa (Sulle ali della magia), La Combricola (Modena Park Live), Gruppo Dal Santo di Prata (L'arca di Noè), Coriandolando per Pieve (L'impresa Edilfiac), Gruppo Catena Giramondo (S.P.Q.R. Fuga da Roma), Gruppo carro Ragazzi anni '80 (Il tempo scorre), Gruppo carro mascherato Bagnolo (Shrek), Allegra Compagnia di Gaiarine (Looney Tunes).

SUSEGANA (presenta Claudia Vigato): Gruppo carro parrocchia Bocca di Strada (tema: I Vigili del fuoco), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Al momento... guardati anche alle spalle), Gruppo Cusignana Colombere (Laggiù in mezzo al mar), Gruppo carro Carnevale Insieme Signoressa (Ritorno al futuro), Gruppo parrocchia Cer Soligo (I figli dei Flintstones), Gruppo Semprequei (Folletti e fatine), Gruppo Giovani San Gaetano (I prigionieri siamo noi), Gruppo carro Alpini scuola materna Sernaglia (C'era una volta), Gruppo carro Amici di Susegana (I pirati), Gruppo Berton Parigo X di Parè (Preti e suore in discoteca).

Nel corso delle due sfilate saranno messi in vendita, al prezzo di due euro l'uno, i biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Per ogni tagliando venduto, l'associazione Carnevali di Marca devolverà 5 centesimi a sostegno delle attività di associazioni solidali del territorio che saranno segnalate all'associazione dagli amministratori locali.

L'allegria dei Carnevali di Marca tornerà già la domenica successiva, 28 gennaio, con ben tre sfilate: a Pianzano di Godega di Sant'Urbano e, in collaborazione con le Pro Loco, a Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia. Per essere sempre aggiornati sul calendario delle sfilate si possono consultare il sito istituzionale dell'associazione www.carnevalidimarca.it, la pagina Facebook “Associazione Carnevali di Marca Treviso” e, per la sola sfilata di Treviso, anche la nuova pagina “Carnevale Trevigiano Martedì 13 febbraio”. Gli hashtag consigliati sulle pagine social sono #carnevalidimarca2018 e #carnevaletrevigiano2018.