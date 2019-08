Come vivere bene e a lungo? Scoprilo grazie al percorso “Guida al Benessere nel Tempo”! Il progetto, promosso dal Coordinamento provinciale Anteas e finanziato dalla Regione Veneto, è in partenza a Casale sul Sile, ed in altri sette comuni del trevigiano. Nove incontri settimanali condotti da professionisti psicologi e medici per orientarsi su cosa può farci stare in salute e migliorare la qualità di vita. Un’occasione per costruire un Benessere duraturo e conoscere nuove persone e le opportunità che offre il tuo territorio. Presso il Circolo Auser in Via Belvedere 31, avrà inizio Lunedì 2/9 dalle 15:00 alle 17:00. Iscriversi è semplice e gratuito: attraverso il N° verde 800379340, oppure scrivendo a guida@benessereneltempo.it . Maggiori informazioni le trovate sul sito www.benessereneltempo.it ed alla pagina Facebook: Guida al Benessere nel Tempo – GBT.