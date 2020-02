Week end sotto il segno dei burattini a Castelfranco Veneto

Weekend particolarmente denso, questo, a Castelfranco Veneto per quanto riguarda la mostra Di qua e di là dal mondo. Umani e non umani nei burattini di Bepe Pastrello in corso al Museo Casa Giorgione fino al 22 marzo 2020. Sabato 22 febbraio dalle ore 16.00 al Museo è in programma il secondo laboratorio de La Scuola del Fare, dal titolo Il Teatro di carta, rivolto ai bambini di 7-8 anni e dedicato alla costruzione di burattini con materiali cartacei. Domenica 23 alle ore 17.00, nella sontuosa cornice del Teatro Accademico, verrà messo in scena uno degli spettacoli più attesi della lunga rassegna iniziata fin da dicembre. Sarà in scena infatti la compagnia Teatro Alegre di Damiano Privetera, uno degli artisti più interessanti nel panorama del teatro di figura di sperimentazione contemporaneo. Il suo spettacolo Marionette in cerca di manipolazione è composto da brevi episodi senza parole che trattano con ironia e poesia temi diversi della vita quotidiana, esclusivamente attraverso la comunicazione gestuale dei burattini, che diventano piccoli attori geniali.

Per l’occasione coloro che assisteranno allo spettacolo presso il Teatro Accademico, esibendo il biglietto d’ingresso, avranno la possibilità il giorno stesso di visitare gratuitamente, al Museo, fino alle ore 19.00, la mostra. Un’opportunità da non perdere: in uno stesso pomeriggio tradizione e innovazione, burattini in mostra e burattini in azione.