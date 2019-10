Tu di che panettone sei? Degustazione alla "Fraccaro Spumadoro"

Venerdì 4 ottobre Fraccaro Spumadoro di Castelfranco V.to presenta in anteprima i nuovi gusti e i nuovi packaging Natale 2019 in una degustazione aperta al pubblico. Tu di che panettone sei? E' questo il titolo dell'evento in programma per venerdì prossimo, 4 ottobre, presso Fraccaro Spumadoro, Via Circonvallazione Ovest 25/27, Castelfranco Veneto. Un pomeriggio dedicato alla degustazione dei panettoni in una preview natalizia aperta al pubblico. Tra le novità Natale 2019 una speciale limited edition del Panettone con Burro di Arachidi dal gusto tipicamente americano, il Panettone alla Birra, il Panettone ai 7 cereali per chi ama la semplicità e la genuinità e il Panettone Menta e Cioccolato. Ma per rendere il Natale unico per tutti Pasticceria Fraccaro continua con la linea Panettone Bio, Pandoro Bio e il Panettone Bio Senza Glutine. Anche il packaging ha qualcosa di nuovo, si passa dalla linea Paper Bag, raffinato pronto per essere regalato, alla linea con incarto artigianale perché la passione, che da oltre 80 anni guida Fraccaro Spumadoro, venga percepita immediatamente, il tutto creato da FkDesign, agenzia specializzata nel posizionamento e nella comunicazione di marca per la crescita del business.

Infine, in esclusiva per il 2019, debutta, in edizione limitata, il Panettone d'artista. Un nuovo packaging natalizio, dedicato al Panettone Antico, realizzato dall'artista Amelia Corvino (Udine, 1975), vincitrice, tra più di 100 partecipanti, della 13ma edizione del premio “Business for Art” di Arte Laguna Prize al quale hanno partecipato artisti e creativi di tutto il mondo (https://www.premioartelaguna.it/blog/amelia-corvino-fraccaro-spumadoro). Una confezione ispirata alla celebre novella “Il principe Schiaccianoci” di Hoffman e racconta una storia ambientata proprio nella notte di Natale: una fiaba magica che, di anno in anno, fa sognare grandi e piccini. Un vero e proprio oggetto da collezione che riposta la riproduzione di un'opera d'arte originale. La scatola potrà essere conservata per custodire oggetti preziosi e il coperchio può trasformarsi in uno splendido quadro.

«Un’iniziativa che abbiamo voluto percorrere -dichiara Luca Fraccaro, presidente dell'azienda fondata dalla sua famiglia ed oggi giunta alla quarta generazione- perché l’arte è un concetto generale, l’arte è fantasia, creatività, è per noi, la ricerca della cultura che ognuno di noi ha per poi trasferirla con passione nei prodotti, nei dolci. Abbiamo voluto così sensibilizzare il pubblico verso l’arte e gli artisti. Ci siamo sentiti rappresentati da questo connubio di arte e artigianato che si sono fusi insieme in un'opera di edizione limitata da gustare prima e conservare dopo».

La degustazione seguirà i seguenti orari dalle 16:30 alle 18:30, si accompagnerà con i vini della Cantina MettoSantin e si concluderà con aperitivo e pizza con lievito madre. L'evento ha posti limitati pertanto si gradisce prenotazione alla mail marketing@fraccarospumadoro.it