Castelfranco, a "Notti magiche 2018" ecco il Minifest

CASTELFRANCO VENETO Notti Magiche, la ricca kermesse di Musica, Arte, Spettacolo sotto le mura prosegue con il suo intenso programma. Un posto importante all’interno del calendario è riservato al MiniFest, gli spettacoli per bambini proposti con la partnership di OperaEstate Festival Veneto ed ospitati nelle Frazioni e location del territorio cittadino.

Si parte venerdì prossimo, 27 luglio alle ore 21.15 nel parco del Quartiere Verdi con lo spettacolo dedicato ai bimbi dai 4 anni dal titolo “Aladino e la lampada magica”. In scena la compagnia teatrale Il Gruppo del Lelio di Bassano del Grappa. Il programma proseguirà venerdì 3 agosto nel cortile del Centro Parrocchiale di San Floriano con “Orchi - La storia di Bedelia e gelsomino” per terminare giovedì 30 agosto al Cortile di Casa Barbarella a S. Andrea o.M. con “Salamelecchi, ovvero i vestiti nuovi dell’imperatore”.