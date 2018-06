Nuova serie tv per la Rai: a Vittorio Veneto i casting dei protagonisti

VITTORIO VENETO La Pepito produzioni ha iniziato a lavorare su un progetto per una nuova serie televisiva dal titolo provvisorio “Volevo fare la rockstar" diretta dal regista Matteo Oleotto, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, le cui riprese sono previste in Friuli Venezia Giulia nei prossimi mesi.

Lo sceneggiato televisivo sarà una serie family che andrà in onda su Rai due in dodici episodi da 50 minuti ciascuno. Le riprese della serie dureranno circa venti settimane. La Pepito produzioni è nota per aver prodotto il ciclo di commedie per Rai uno dal titolo “Purché finisca bene”, il film di Gianni Amelio “La Tenerezza”, il film di Paolo Franchi “Dove non ho mai abitato” e il film dei fratelli D’Innocenzo “La terra dell’abbastanza” (al cinema in questi giorni). Regista e produttori sono alla ricerca in questi giorni di alcuni attori che possano essere adatti come protagonisti della serie e per alcuni ruoli secondari. In particolare le loro ricerche si concentrano su un ragazzo e una ragazza di età scenica compresa tra i 10 e i 16 anni, di qualsiasi nazionalità. Due ragazze gemelle o sorelle di età scenica tra i dieci e sedici anni e un ragazzo di origine indiana di età scenica compresa tra i 10 e i 16 anni. Per tutti questi ruoli non è richiesta esperienza nel mondo della recitazione. Regista e produttori sono però alla ricerca di un ragazzo e di una ragazza di età scenica tra i 18 e i 22 anni, di qualsiasi nazionalità con esperienza teatrale anche a livello amatoriale. Al casting verranno realizzate delle fotografie e un’intervista.

I provini si svolgeranno venerdì 8 giugno dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 all'accademia Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, in via Pagliarin. Non sarà possibile prenotarsi ma i candidati saranno ascoltati in ordine di arrivo. Gli attori minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore legale o delegato e dovranno portare i seguenti documenti (sia del minore che dei tutori legali): una fotocopia del documento d'identità, una fotocopia del codice fiscale, una fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari). Gli attori maggiorennni invece dovranno presentarsi ai casting con i seguenti documenti: fotocopia del documento d'identità, fotocopia del codice fiscale, fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari). Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sui provini potrà contattare il numero +39 346 2389516 o scrivere una email all'indirizzo: casting.vflr@gmail.com