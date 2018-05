Regina dell'arrampicata a 14 anni, Caterina atleta azzurra di Marca

MONTEBELLUNA Lei è Caterina Dal Zotto, ha 14 anni e per lei l'arrampicata in azzurro è già iniziata. La giovanissima montebellunese ha iniziato l'attività sportiva a sei anni presso la società "Orizzonti verticali" di Montebelluna e dal 2015 è tesserata con la società "Gioco verticale" di Treviso, allenata da Riccardo Tabarin. Frequenta la prima classe del liceo scientifico sportivo "P. Levi" di Montebelluna e ora è campionessa giovanile regionale in carica e vice campionessa regionale assoluta (Senior) di arrampicata.

Nella stagione passata si è qualificata al sesto posto ai campionati nazionali giovanili. Nella stagione agonistica in corso è stata chiamata a far parte della Nazionale giovanile di arrampicata sportiva con la quale ha recentemente partecipato alle gare di Coppa Europa del 28 e 29 Aprile a Graz, in Austria, classificandosi per la finale. Leì è stata l'unica delle quattro atlete italiane della categoria ad entrare in finale. La stagione agonistica proseguirà ora con la quarta tappa di Coppa Italia a Teramo, i campionati italiani giovanili ad Arco di Trento e le tappe di Coppa Europa in Portogallo, Olanda e Bulgaria. Un'arrampicata per Caterina tutta in salita trainata però da una grande passione.