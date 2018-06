Alla ricerca di Antonella: un appello per ritrovare l'amica conosciuta trent'anni fa

TREVISO "Certe amicizie non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Le parole, leggermente modificate, di una celebre canzone di Antonello Venditti sembrano perfette per introdurre la storia del signor Roberto Orazi.

Originario di Roma ma residente da alcuni anni ad Arcevia (in provincia di Ancona), Orazi conserva ancora vivido nella memoria il ricordo di una bellissima vacanza trascorsa alle isole Mauritius oltre trent'anni fa. Un viaggio di gruppo, durato una settimana, che il signor Roberto ricorda ancora per l'incontro improvviso con una giovane ragazza trevigiana, poco più grande di lui, arrivata alle Mauritius da sola, cosa piuttosto insolita per l'epoca. Tra i due non c'è mai stata una relazione amorosa, anche perché all'epoca Orazi era fidanzato, ma il ricordo di quell'amicizia speciale nata in così pochi giorni è rimasto sempre vivo nella memoria del ragazzo diventato uomo con il passare degli anni. Al termine della vacanza i due amici erano rimasti in contatto e, alcuni mesi dopo il rientro in Italia, avevano anche organizzato una cena di gruppo. Da quel giorno in avanti però il signor Orazi ha perso ogni traccia dell'amica trevigiana così libera e intraprendente che aveva conosciuto all'estero. Non potendo contare su telefoni cellulari né su internet i due si erano persi di vista fino a quando, alcuni giorni fa, da una vecchia agenda del signor Roberto è saltata fuori una foto che immortala insieme i due ragazzi. Orazi ha vissuto in Messico per un periodo della sua vita ma da diverso tempo è tornato in Italia. Oggi sono trascorsi trentatrè anni da quel viaggio ma la foto, ritrovata quasi per caso, ha fatto scattare di nuovo la voglia di rimettersi in contatto con l'amica di una vacanza indimenticabile.

Partendo dall'immagine e dal nome della ragazza, il signor Roberto spera infatti di poter rintracciare la cara amica d'un tempo. Oggi Antonella (questo il nome della signora nella foto) dovrebbe avere all'incirca 59 anni. Capelli biondi, spigliata e intraprendente potrebbe essersi trasferita da Treviso (o vivere in qualche comune della provincia) ma se qualcuno, leggendo quest'articolo, dovesse riconoscerla nella foto qui sopra, è pregato di farsi vivo. Anche solo riuscire a mettersi in contatto telefonico con una persona cara di cui credeva d'aver perso ogni traccia, sarebbe un'immensa conquista per il signor Roberto, viaggiatore nostalgico alla ricerca di una trevigiana che, come lui, potrebbe non aver dimenticato il ricordo di una settimana speciale vissuta sotto il sole delle Mauritius.