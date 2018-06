Mistero a Biancade, nel campo spuntano enormi cerchi nel grano

RONCADE Non c'è alcun dubbio. Le foto non mentono: si tratterebbe proprio di cerchi nel grano. Ci troviamo nella campagna di Roncade, più precisamente nella frazione di Biancade - non molto distante dagli uffici dell'azienda GD Arredamenti. Il campo lungo la provinciale 116, esattamente al confine tra Biancade e Spercenigo - coincidenze? - parrebbe essere stato segnato qualche giorno fa da dei cerchi nel grano. Segni ben definiti e percepibili a occhio nudo ai molti che transitano lungo la via.

Sono comparsi da soli quattro giorni ma sembrerebbe stiano già facendo discutere molto in paese. C'è chi li definisce soltanto delle opere d'arte bucoliche ma nessuno però ha mai dato per certo l'assenza di vita extraterrestre - in visita tra le campagne di Biancade e Spercenigo. Solitamente però queste "opere" sono accompagnate da immagini aeree che in qualche modo "sbugiardano" il gesto ad opera di ignoti provenienti da un altro pianeta. Nessuna immagine di droni sul posto o gruppi locali su Facebook che menzioni l'accaduto: insomma anche questo infittisce ancor di più il mistero. A non mentire però sono questi immagini scattate da un passante curioso.