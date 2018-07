Dal Social media marketing al saldatore: 200 posizioni lavorative per l'estate in Veneto!

TREVISO Sono oltre 200 le opportunità di lavoro estivo in Veneto offerte da ETJCA Agenzia per il Lavoro. In Veneto, la maggior parte delle categorie professionali ricercate da ETJCA sono nel settore metallurgico, industriale, chimico e della logistica. Nello specifico, si selezionano montatori meccanici, saldatori, disegnatori meccanici e verniciatori per un totale di 80 professionisti. Sono molto richiesti anche i profili di disegnatori elettrici, addetti all’assemblaggio meccanico e social media marketing, circa 15 posizioni, impiegati, operai addetti all’assemblaggio e autisti nella logistica.

Solo a Treviso e provincia si selezionano più di 90 figure nell’ambito tecnico-industriale (manutentori meccanici, siliconatori, manutentori elettrici, product manager, addetti al montaggio meccanico), nell’elettrotecnica come cablatori elettrici, periti tecnici elettrici, addetti sala quadri e nel settore chimico (periti chimici, sistemisti, operatori CAD CAM e fresatori CNC). Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”.