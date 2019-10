Più di 150 commercianti per il Natale Solidale dell'organizzazione "Solo per il Bene"

Un progetto importante, nato ben 5 anni fa. Un progetto grazie al quale sono stati distribuiti 18 defibrillatori, derrate alimentari per ben 13 quintali, aiuti agli asili, piantumazione di 3 alberi, sostegni a Protezione civile, carabinieri, carabinieri in congedo per più di 7mila euro. Per questo progetto sono stati percorsi più di 12.000 km, in cui sono stati coinvolti più di 150 commercianti tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone.

Partito da Motta di Livenza, ormai si articola in tre province, due regioni e una ventina di comuni. Ideato e seguito da Daniela Cariello che spiega: «Il progetto ha donato tanto ma non sono i numeri bensì il fatto che con un defibrillatore donato dal progetto è stata salvata una vita nel 2016 e questo è il motivo per il quale lavoreremo sempre di più. Il fatto di aver salvato una vita con il progetto credo valga più di ogni altra motivazione. E' un progetto semplice, i commercianti aderenti mettono i loro prodotti in una cesta, il tutto viene inserito nella pagina di Solo per il Bene, e i donatori facendo visita ai commercianti sostengono i bisognosi ed il commercio locale. I nostri aderenti sono piccoli esercizi locali, non centri commerciali o altro. Il grande cuore dei commercianti Mottensi per esempio è per noi un esempio di quanta importanza ricoprano queste piccole attività che nonostante le tantissime difficoltà non mettono in secondo piano la generosità che come abbiamo visto salva anche le vite. Dall'edizione del 2018 grazie al Comitato Melograno abbiamo potuto promuovere in molti altri paesi dove le associazioni aderenti operano edco è questo un altro esempio che l'unione fa la forza».



Nella pagina Solo per il bene tutti gli avanzamenti.