Costretta a chiudere dopo tre mesi per il Coronavirus, Margherita chiede aiuto

Era riuscita a coronare il suo sogno aprendo un negozio di abbigliamento per bambini nel cuore di Treviso ma l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha compromesso la sua attività dopo solo 3 mesi dall'inaugurazione.

Charanga Treviso è un negozio di abbigliamento per bambini e neonati aperto in Via Palestro lo scorso 25 novembre. Il punto vendita in zona Pescheria si occupa della vendita al dettaglio di indumenti per neonati e bambini da 0 a 14 anni, un brand spagnolo riconosciuto a livello internazionale. Alla guida del negozio c'è Margherita Brugnera, una ragazza di 20 anni che, con impegno e dedizione era riuscita a ottenere un riscontro molto positivo nella clientela trevigiana. A causa dell’emergenza legata al Coronavirus il negozio è stato costretto a sospendere l’attività, dopo soli tre mesi dall'inaugurazione. Margherita non si è persa d'animo, mantenendo un filo diretto con la clientela attraverso i canali social del negozio. La merce viene esposta virtualmente al pubblico attraverso video e foto e può essere scelta ed ordinata mediante una video-chiamata o una chat e infine può essere ricevuta direttamente a casa. Nonostante questo il contraccolpo economico subito a causa della chiusura obbligatoria poche settimane dopo l'inaugurazione. Grazie alla nuova ordinanza regionale però, Margherita ha potuto riaprire il negozio al pubblico proprio in questi giorni. Per ordinanza del sindaco di Treviso il punto vendita sarà aperto il martedì e il mercoledì con i seguenti orari: 9.30-12.30 / 15-18 fino a nuove disposizioni (solo nella settimana in corso i giorni di apertura saranno martedì e venerdì).