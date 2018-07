Chioschi e mini-officina per le bici lungo il Sile e l'Ostiglia

TREVISO Una bella novità per gli amanti delle due ruote ma anche della natura, del nostro magico fiume silente e della greenway Treviso-Ostiglia. La bella idea proposta dall'ente Parco del Sile è quella di creare dei chioschi e in alcuni casi dei veri e propri bar, con tanto di bagno e anche una piccola officina per le bici per delle riparazioni "al volo". Potrebbero essere attive da marzo a ottobre - come riporta il Gazzettino di Treviso - ovvero nel periodo "caldo" a livello di transiti anche turistici. Il Parco del Sile avrebbe già pensato a delle location ben precise e ora l'iter potrebbe prevedere un concorso di idee per la realizzazione.