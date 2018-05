Home ricorda Chris Cornell ad un anno dalla scomparsa

TREVISO Venerdì 25 maggio l'Home Rock Bar di Treviso dedica un'intera serata al grande artista Chris Cornell, scomparso un anno fa. A celebrare il mito di Seattle due concerti emozionanti di due tribute band che vivono di grunge: i Long Road e i Seattle's. I Long Road, tribute band dei Pearl Jam, si formano nel lontano ottobre del 2006. Non una tribute “normale” ma un vero e proprio omaggio alla band di Seattle capitanata da Eddie Vedder. L’idea della tribute band Pearl Jam nasce da Ivan (Voce e Chitarra) e Luca (Chitarra) che già dal 1998 con il loro precedente gruppo presentavano pezzi dei Pearl Jam insieme ad un repertorio di cover tratte dalla scena grunge di Seattle (Soundgarden, Nirvana).I Long Road presentano attualmente una setlist di circa una cinquantina di canzoni, in continuo aggiornamento, dai pezzi storici della band, ai pezzi più recenti e alcune cover presentate dagli stessi Pearl Jam.

Sulla stessa scia i Seattle's che nascono nell’estate del 2009 come un vero e proprio tributo al grunge, per riproporre in tutti i loro eventi la musica, il sound ed i brani dei Pearl Jam, Soundgarden ed Alice in Chains in un’unica e compatta soluzione “live”, sia in versione elettrica che acustica. Forti di esperienze provenienti da importanti progetti che hanno toccato una vasta gamma di generi musicali, i cinque componenti trasmettono dal vivo un’energia tale da far rivivere al pubblico quelle sensazioni trasmesse nei concerti dei locali di Seattle negli anni ’90. Che il potere del grunge sia con voi.