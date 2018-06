A "Cimadolmo in musica" il concerto di Bobby Solo

CIMADOLMO Dopo il successo dei Dik Dik registrato lo scorso anno, torna a Cimadolmo l’appuntamento con la musica per l’estate, con il grande BOBBY SOLO che intratterrà il pubblico con sue intramontabili canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. “Contiamo anche quest’anno su un buon riscontro da parte del pubblico –afferma il presidente della Pro Loco di Cimadolmo Graziano Dall’Acqua, da sempre attivo sul fronte del volontariato- al fine di raccogliere abbastanza fondi: da un lato per coprire le spese del concerto e dall’altro per sostenere le forze del volontariato che con il loro lavoro e la loro dedizione rendono possibile la realizzazione di eventi e manifestazioni che promuovono il territorio e le sue ricchezze. A partire dalle tante iniziative enogastronomiche -che ricordo ci impegnano soprattutto nei mesi primaverili e autunnali, per concludere con eventi musicali come quelli in programma nei prossimi giorni, che ci confermano sostenitori della cultura e dell’arte, nella convinzione che queste siano driver fondamentali per il nostro territorio e i suoi prodotti”.

BOBBY SOLO sarà protagonista di un concerto che andrà in scena nell’ampia piazza Martiri di Cimadolmo sabato 14 luglio alle ore 21 (apre il concerto l’Orchestra “Andrea e i Souvenir). A chi volesse approfittare dell’occasione per degustare i tanti piatti tipici locali, suggeriamo di prenotare perché i ristoranti della zona segnalano di essere già quasi al completo.

Ad integrare l’offerta musicale, quest’anno anche l’iniziativa “Ci troviamo… in Villa”, organizzata dal Consorzio Pro Loco Piave-Montello –di cui fa parte tra le altre anche quella di Cimadolmo- che vedrà due serate musicali (ad ingresso gratuito) nella bellissima Villa Wassermann a Giavera del Montello: sabato 30 giugno alle 21.00 l’Orchestra d’Archi “Risonanze” e domenica 1 luglio alle ore 20.00 l’Acoustic Band “Panna”, che già a partire dalle 19.00 sarà abbinata alle proposte enogastronomiche di “Sapori e delizie del Piave-Montello”. “Sono molto lieto e orgoglioso -conclude Graziano Dall’Acqua, Presidente anche del Consorzio Pro Loco Piave-Montello- di poter invitare a questo evento non solo la cittadinanza, ma anche quanti si trovano nelle nostre bellissime terre per trascorrere una vacanza, perché tutti possano godere del piacere della musica, accompagnata dalla possibilità di degustare prodotti, piatti e vini tipici, espressione della ricchezza del nostro territorio che saranno proposti a costi contenuti grazie alla collaborazione e all’impegno delle 13 Pro Loco aderenti al Consorzio”.