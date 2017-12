"Cine Yagoua": da Treviso al Camerun per uno speciale laboratorio di cinema

TREVISO Saranno i direttori artistici, Chiara Andrich e Andrea Mura, a rappresentare la componente trevigiana di un ambizioso progetto cinematografico che prenderà il via a partire dalla fine del mese di gennaio.

"Cine Yagoua" è un'iniziativa di di cooperazione internazionale volta allo sviluppo, attraverso il cinema, dei rapporti tra Italia e Camerun una nazione poverissima in cui i volontari cercheranno di incentivare la passione dei partecipanti nei confronti della settima arte. Il progetto di volontariato, promosso da Africadegna Onlus, in collaborazione con Sole luna festival, il Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone e la Fondazione Sardegna Film Commission, durerà tre settimane e avrà il suo fulcro in uno speciale laboratorio di cinema per ragazzi e un cineforum che si terrà presso il Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone a Yagoua. Chi volesse sostenere l'iniziativa può farlo donando il proprio contributo allo speciale sito di crowdfunding aperto appositamente per il progetto e visitabile a questo link. Una bella occasione di arricchimento culturale e di scambio tra due realtà molto lontane come Treviso e l'Africa piene però di punti in comune.