La Regione ti porta al cinema con tre euro: martedì il secondo appuntamento

TREVISO Proseguono martedì 13 marzo nelle sale di Treviso e provincia le proiezioni a tre euro de “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice di Treviso e provincia aderenti all’iniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. Molto ampio anche questa settimana il carnet di titoli cinematografici tra i quali scegliere. A Treviso il multisala Corso propone, alle 17.30, 20.00 e 22.00, la visione a tre euro di “Lady Bird” di Greta Gerwig. Christine “Lady Bird”. il film è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa. Alta tensione invece al multisala Edera, alle 17.40, 20.15 e 22.00, orari di inizio di “Ore 15:17 - Attacco al treno” di Clint Eastwood. Il film ripercorre le vite di tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che li hanno portati a sventare un pericoloso attentato terroristico.

In provincia, il cinema Cristallo di Oderzo sceglie “Ogni tuo respiro” di Andy Serkis, commovente storia d'amore tratta da una vicenda realmente accaduta. Mostra del Cinema di Venezia e Academy Awards si danno appuntamento a Montebelluna dove, il Multisala Italia propone alle 15.30, 17.45 e 22.00, “L'Insulto” (Drammatico, Libano, 2017 113’) di Ziad Doueiri, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia nel 2017 e candidato libanese alla corsa agli Oscar 2018. Alle 19.50 è invece il turno de “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson, film premiato agli Oscar 2018 per i migliori costumi. “Il filo nascosto” sarà in programmazione anche alle 17.45 e 20.30, anche al multisala Georges Melies di Conegliano.