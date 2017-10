Anche in Veneto arriva al cinema il prezzo dinamico: apripista l'Eden di Montebelluna

MONTEBELLUNA Anche in Veneto il cinema adotta il prezzo dinamico. E’ la novità introdotta dal Cinema Italia Eden di Viale della Vittoria a Montebelluna, che si inserisce così nel panorama delle sale più innovative in Italia. Grazie a questo sistema dal 19 Ottobre gli spettatori potranno accedere all’intera programmazione degli spettacoli con il biglietto dinamico. I prezzi potranno variare tra i 3,5 e gli 8 euro (da 5,5 a 10 euro per gli spettacoli 3D) e i tagliandi saranno acquistabili online dal sito del cinema o direttamente al botteghino, premiando l’anticipo d’acquisto.

Il costo di ogni ingresso potrà cambiare sulla base di più di 70 fattori, dall’orario di proiezione e dall'anticipo con cui si acquista il proprio biglietto fino alla tipologia di film, passando per la reputazione degli artisti, le condizioni meteorologiche e decine di altre variabili, tutte analizzate scientificamente dagli algoritmi di Dynamitick. Gli spettatori potranno così scegliere lo spettacolo da seguire a seconda del prezzo che sono disposti a pagare.

Il dynamic ticket pricing è una formula innovativa, già utilizzata nel mercato dei voli, dei viaggi e dei cinema esteri (come la catena americana di sale cinematografiche AMC), che Dynamitick ha introdotto per la prima volta in Italia, facendo registrare un consistente aumento dell’affluenza di spettatori nelle più di 100 sale su tutto il territorio italiano che hanno adottato la tecnologia fino ad ora. Il vantaggio per gli spettatori? Prima acquistano i biglietti, più risparmiano. Giocare d’anticipo è la carta vincente!