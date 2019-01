Cinema: il Veneto dona i soldi dei biglietti alle popolazioni colpite dal maltempo

«Ci sarà un motivo in più per andare al cinema mercoledì 16 gennaio: in molte sale cinematografiche del Veneto una parte dell’incasso di quella giornata sarà devoluto alle popolazioni colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018».

L’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, ha rinnovato in queste ore l’invito ad aderire all'iniziativa di solidarietà, denominata “Veneto in ginocchio”, che vede protagonista il variegato mondo della cultura e dello spettacolo e che, per quanto riguarda il cinema, conta sull'adesione di 27 sale in tutta la regione. In provincia di Treviso i cinema che hanno aderito all'iniziativa sono: i multisala Edera e Corso a Treviso, i multisala Melies, Italia, Manzoni ed Hesperia a Conegliano, Montebelluna, Paese e Castelfranco Veneto ed infine il cinema Cristallo a Oderzo. «Le imprese associate all’Agis si sono prontamente affiancate all’iniziativa della Regione del Veneto – sottolinea il presidente Unione Agis Triveneta, Franco Oss Noser – confermando la stretta vicinanza del mondo dello spettacolo ai bisogni, problemi ed emozioni del territorio». «Ringrazio l’Agis e le tante imprese del settore che hanno confermato una volta di più la propria sensibilità e generosità – conclude Corazzari – con il loro aiuto sarà possibile far confluire nel conto corrente della Regione del Veneto ulteriori risorse che serviranno a finanziare interventi di sostegno alle aree colpite dai tragici eventi dei mesi scorsi».