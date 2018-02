E' la pallavolista trevigiana Francesca Marcon il nuovo amore di Mario Cipollini

CONEGLIANO E' Francesca "Cisky" Marcon, coneglianese di 35 anni, pallavolista (milita nel Bergamo), icona sexy del volley italiano, il nuovo amore dell'ex campione delle due ruote Mario Cipollini. La love story tra i due, nata in estate a Forte dei Marmi (frequentavano la stessa palestra), è finita sui giornali patinati e ora i due stanno ufficialmente insieme. Alla vicenda dedica ampio spazio l'edizione odierna della Gazzetta dello sport. Cipollini, 50 anni, ha dovuto pazientare, e non poco, per conquistare il cuore di "Cisky": la sua perseveranza alla fine è stata premiata. "Io sono uno che non si arrende facilmente -ha commentato SuperMario alla rosea- nella vita come nello sport, altrimenti non sarei riuscito a vincere un Mondiale a 36 anni”. “Lui per me è un esempio -ha dichiarato Cisky- mi consiglia, mi suggerisce come comportarmi in certe situazioni e quando serve fa anche da psicologo”.