Le Cirque with the World’s Top Performers arriverà alla Zoppas di Conegliano ad aprile

CONEGLIANO All’indomani del trionfale tour invernale di ALIS in versione Christmas Gala, andato in scena a Bologna, Padova, Milano e Firenze, è tempo di bilancio per Le Cirque World’s Top Performers, un brand internazionale dall’anima tutta italiana, che nel 2016 diede il via a questa produzione senza precedenti: presentare uno spettacolo unico al mondo con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque, in scena per quasi 2 ore senza interruzioni e senza animali.

Oltre 100.000 spettatori in soli 2 anni, toccando 18 città e registrando ben 42 Sold Out su 60 show. Inoltre, dopo il tour appena concluso con più di 13.000 spettatori a Milano, 9.000 a Padova, 7.000 a Firenze e 5.000 a Bologna, per un totale di oltre 35.000 biglietti venduti, ALIS si conferma in assoluto il miglior spettacolo del 2017. Un grande risultato per quello che era stato definito “show rivelazione” nel 2016 e che è diventato “un fenomeno unico nel suo genere”, attualmente sulla scena nazionale e internazionale.

“Abbiamo costantemente cercato il miglioramento, spettacolo dopo spettacolo, tour dopo tour. Il pubblico ci ha ripagato e al di là delle nostre aspettative - dichiara lo Show Director e autore Gianpiero Garelli - Ringrazio tutti gli artisti e i miei collaboratori, insieme abbiamo portato il nostro show ad una qualità e ad un livello eccezionali. Una crescita che proseguirà anche per le prossime edizioni, ci sono idee e novità alle quali stiamo già lavorando, vogliamo sorprendere ed emozionare sempre di più il pubblico”. Infatti, quando mancavano solo poche settimane dal debutto del tour invernale, Le Cirque World’s Top Performers si è visto avanzare richieste da altre città italiane per avere ALIS nel 2018, proprio nel momento in cui era anche al vaglio un tour oltre confine, visto l’interesse di alcuni Paesi europei, ma che è stato quindi posticipato.

Sicuramente i risultati ottenuti e le prospettive per l’immediato futuro costituiscono una solida base per scrivere un nuovo capitolo di ALIS Gran Galà: “Oggi tiriamo le somme dopo più di 2 anni di lavoro, impegno e sacrificio di un team che ha sempre creduto in questo progetto – dichiara Alessandro Garelli, Strategy & Marketing Director - Consapevoli dei rischi da correre e degli obbiettivi da raggiungere, siamo stati sempre supportati da un pubblico incredibile e la dimostrazione è anche nelle tante testimonianze “postate” sulla nostra pagina Facebook, oggi seguita da oltre 30.000 follower. Dallo scorso novembre abbiamo incominciato a lavorare sul tour primaverile 2018, per Bolzano e Conegliano è già stata venduta la metà dei biglietti disponibili e mancano ancora 4 mesi dal debutto. Inoltre, non escludiamo un mini tour estivo e prevediamo di definire le date invernali già entro marzo”.

Lo show Alis sarà alla Zoppas Arena di Conegliano ad aprile 2017. I biglietti sono disponibili su zedlive.com, fastickets.it e presso i punti vendita Fast Tickets.