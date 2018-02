"La città da gustare": pubblicata la nuova guida dedicata a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Le attività commerciali della città si presentano ai turisti: da venerdì 16 febbraio, presso l'ufficio di informazioni turistiche di Vittorio Veneto, è infatti disponibile una speciale guida contenente tutte le informazioni sui locali e sulle attività ricettive di Vittorio Veneto.

Questa guida, gratuita e tascabile, è anche un piccolo specchio sul territorio vittoriese: una zona ricca di attività commerciali, servizi turistici, luoghi per alloggiare, divertirsi e provare numerosi prodotti tipici, tutti legati dal filo rosso dell’accoglienza e dell’ospitalità. Uno specchio che mostra tante attività tutte insieme, unite nell’impegno concreto di far sentire a proprio agio gli ospiti e i visitatori che giungeranno a Vittorio Veneto nel 2018: un modo per accogliere i turisti in questo anno speciale dedicato al centenario della Grande Guerra, in una città che non vuole essere solo luogo di memoria ma anche presentarsi viva e attiva nel presente. La guida, disponibile nelle due lingue italiano e inglese, porta il titolo di "La Città da gustare" ed è stata ideata e realizzata dalla neonata casa editrice che fa capo all'azienda I AM Vittorio Veneto, grazie al fondamentale supporto di 121 attività commerciali aderenti, della Pro Loco e del Comune. Non è tutto: chi fosse interessato a leggere la nuova guida dedicata alla città senza dover recarsi all'ufficio informazioni turistiche, potrà già farlo consultando il libro in versione digitale scaricandolo da questo link