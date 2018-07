CJF Music Festival 2018: dal Party di Jake La Furia al ritorno agli anni 90 con Deejay Time

CODOGNE' È partito anche quest’anno il conto alla rovescia per il CJF Music Festival, uno degli appuntamenti musicali che ormai da 7 anni batte il ritmo dell’estate trevigiana. Tantissime le novità che caratterizzeranno l’edizione 2018, prima tra tutte la modalità di pagamento: il festival diventa Cashless grazie ad una card prepagata.

Attesissimi gli artisti che si esibiranno durante i tre giorni di festival che si terrà il 12, 13 e 14 luglio all’interno degli Impianti Sportivi di Codognè, tanta musica ma soprattutto grandi big nel casting del Festival tra cui la Deejay Time che vedrà sul palco Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso e Jake La Furia uno dei rapper più seguiti dal pubblico italiano. Annotatevi il programma. Giovedì 12: Christian Effe - Ruggero de i timidi - Rumatera. Venerdì 13: Ketty Pasa - Damianito - Shorty Deejay - Shade - Jake La Furia. Sabato 14: Andy J - Ackeejuice Rockers - Oyadi - DeeJay Time.

Riconfermati dopo il successo dell’edizione 2017 shopping area, street food, area bimbi e l’ingresso gratuito per le famiglie di Codognè. Confermate anche per questa edizione le partnership “storiche” come Asus Crismatica, Centro Commerciale Conè, Dersut Caffè, Gidauto, Oggi Treviso, Perin Generators, Radio PiterPan e Wabi Lab. Tra le novità 2018 troviamo invece: Cantine Andreola, Castagner, Mamilla, New Fit, Roadhouse, Segmenti, Stiga e Velcoc.

“Siamo molto orgogliosi di vedere il festival che cresce negli anni, ma lo siamo ancora di più nel vedere le partnership riconfermate.” Afferma Alex Perin, founder del CJF Music Festival. “Il CJF Music Festival vive grazie ai volontari che con dedizione ed impegno continuano ad affrontare questa sfida ma soprattutto grazie ai nostri partner che credono in noi. Non smetteremo mai di ringraziarli.”