Treviso è "solo" al 23esimo posto delle bellezze italiane da visitare secondo la CNN

TREVISO La redazione americana della CNN ha scelto il nostro magnifico canale dei Buranelli per rappresentare la bellezza della Città di Treviso. Secondo la classifica stilata dall'emittente statunitense, sui 33 motivi per i quali vale la pena visitare l'Italia, il capoluogo della Marca si è classificato "soltanto" 23esimo, davanti però alla bellezza del monte Etna e delle Dolomiti. In questa insolita classifica internazionale la vincitrice risulterebbe un'inaspettata "Civita di Bagnoregio, Viterbo". Nella terra della "Dolce Vita" gli americani descrivono Treviso ome una città murata rica di canali e chiese affrescate: "Vale la pena resistere al canto della "Sirena" Venezia per visitare questa gemma nascosta per uno o due giorni". E se lo dice la CNN bisogna crederci.