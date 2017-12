Un veneto tra i Paperon de' Paperoni del mondo, ma è "solo" 37esimo

TREVISO In fondo sono solo soldi. Ma qui non si sta parlando di spiccioli ma di cifre con tanti, ma veramente tanti zero. E' la Bloomberg Billionaires Index, ed è l'annuale classifica economica degli uomini più ricchi del mondo stilata dal network televisivo newyorkese. Sono i 500 paperon De' Paperoni di Paperopoli, pardon della Terra, e tra loro ci sono anche cinque italiani.

Al 31esimo posto c'è un certo Giovanni Ferrero che con la cioccolata in un barattolo ha realizzato 24,4 miliardi di dollari, ovvero poco più di 20 miliardi di euro. Poco distante al 37esimo posto troviamo il Paperon de' Paperoni del Veneto, ovvero un milanese trapiantato ad Agordo. Stiamo parlando di Leonardo del Vecchio, che proprio nella vicina provincia bellunese ha deciso di stabilire quell'impero chiamato Luxottica.

Mister Rayban raggiunge quota 22,7 miliardi di dollari, che però guardando bene è "solamente" un quinto del capitale del primo in classifica. Jeff Bezos, fondatore del nuovo centro commerciale "virtuale" del millennio chiamato Amazon, con i suoi 100 miliardi di dollari, toglie lo scettro all'inventore - più o meno riconosciuto - di Windows, tale Bill Gates. Cifre difficili da immaginare e da quantificare con esattezza...però in fondo sono solo soldi!