La sexy mamma-modella infiamma la campagna elettorale a sostegno della Lega

Moglie, mamma di tre figli e dipendente di Generali Italia. E' questo il profilo di Claudia Di Pietro, originaria de L'Aquila ma residente a Zerman, in lista per "Piazza Civica" per il candidato sindaco Davide Bortolato alle prossime amministrative del 26 maggio. Come però riporta "la Tribuna", a infiammare la campagna elettorale è il passato, oltre che presente, da modella di Claudia, con tanto di profilo Instagram preso letteralmente d'assalto nelle ultime ore per vedere le sue fotografie in pose sensuali ed eleganti. Chissà se anche questo potrà servire ad accaparrarsi qualche voto in più, ma di certo la buona pubblicità per la sua lista non mancherà.

