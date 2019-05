In bici da una costa all'altra degli Stati Uniti: la sfida del ciclista Gianni Paganin

Gianni Paganin è ad un passo da realizzare il suo personalissimo “american dream”. Il 55enne dirigente della Polizia Locale di Venezia, portacolori del team trevigiano Prosecco & Friends, partirà sabato 11 maggio per gli Usa, dove affronterà una sfida da brividi: la traversata in bicicletta degli Stati Uniti, “coast to coast”, congiungendo Los Angeles e New York.

Paganin, di origini chioggiotte ma residente a Montagnana (nel Padovano) pedalerà per oltre il mese, in solitaria, percorrendo circa 5200 chilometri. Attraverserà 12 stati: California, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania e New York. L’attendono campagne sconfinate, deserti e montagne. «Partirò domenica 12 maggio dalla spiaggia di Venice, un luogo scelto non a caso, visto il nome - spiega Paganin - Ho programmato di pedalare per 35 giorni ad una media di 150-160 chilometri al giorno. Impiegherò la prima tappa per uscire da Los Angeles. Per il resto sarà un’avventura. L’obiettivo è New York ma, dato che non conosco le strade, non è detto che riesca ad arrivare proprio in città». Paganin non è nuovo ad imprese di questo tipo: «E’ un’idea che mi è venuta tre anni fa. Ho iniziato con un tour appenninico, lungo l’antica Via Francigena, che mi ha portato da Venezia a Roma: circa 800 chilometri. Poi sono andato da Montagnana ad Amsterdam, percorrendo 1350 chilometri in dieci giorni. Ora questa terza sfida, la più grande».

A fare il tifo per Paganin anche un grande ciclista del passato: Claudio Chiappucci. In comune hanno la data di nascita, il 28 febbraio, e una sconfinata passione per la bici. Il popolare “El Diablo”, vincitore della Milano-Sanremo del 1991, di tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia, ha incontrato qualche mese fa Paganin, donandogli la maglia del team Prosecco & Friends realizzata per l’occasione, assieme a un navigatore gps per bici che sarà un prezioso compagno d’avventura sulle strade degli Stati Uniti. L’impresa di Paganin, comunque vada, ha già prodotto un risultato positivo: grazie al contributo del pool di sponsor che sostengono Prosecco & Friends, in primis le aziende trevigiane Superbeton e Grigliati Baldassar, sono state acquistate tre biciclette speciali a tre ruote, con le quali la polizia locale di Venezia organizzerà dei corsi di educazione stradale per bambini disabili e per tutti i ragazzi che vorranno imparare a pedalare nel circuito didattico del Parco San Giuliano di Mestre. «Sono orgoglioso del lavoro che la Polizia Locale di Venezia svolge quotidianamente – ha commentato l’assessore comunale alla Sicurezza, Giorgio D’Este, presente al momento della consegna delle biciclette insieme al comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini - Questa è un’iniziativa spontanea, solidale, che racconterà di Venezia negli Stati Uniti come una città attenta al sociale, oltre che per la sua indiscutibile bellezza. Gianni Paganin con la sua impresa sarà un grande ambasciatore della nostra città e del grande cuore dei veneti».