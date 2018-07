Bikini e prosecco trevigiano per il compleanno di Jennifer Lopez

TREVISO Non sembra vero ma J. Lo ne fa 49. Un bikini da urlo, un fisico scolpito e...prosecco trevigiano. Ha deciso di festeggiare così la bella pop star Jennifer Lopez il suo compleanno. La foto postata sul suo profilo instagram ha fatto molto piacere a tutti i suoi fan ma anche ai trevigiani che l'hanno vista brindare con le bollicine di marca. Un brindisi in spiaggia con pochi amici che ha già fatto il giro del mondo - anche se purtroppo in molti hanno erroneamente etichettato il tutto con del classico champagne. Alla J. Lo dal sapore trevigiano vanno naturalmente i nostri auguri!