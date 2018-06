Il Supercafone è tornato! Tre giorni di musica con Rock4Ail

VITTORIO VENETO Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio torna al Parco Dan di Vittorio Veneto Rock4Ail, il festival musicale benefico organizzato dall’associazione Synago Onlus in collaborazione con il Progetto Giovani della Città di Vittorio Veneto che accoglie ormai da dodici anni migliaia di spettatori. Un’edizione che conferma la crescita di un festival capace di unire musica, arte e beneficenza e che si preannuncia come una grande festa dedicata a tutte le età. Nel verde del Parco Dan a Vittorio Veneto tre giorni di musica live, dj set, percorsi espositivi, live painting, e spazio kids per un evento ad ingresso gratuito con l’importante obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

Due i palchi che ospiteranno quest’anno artisti di primo piano a livello locale e nazionale. La line up annunciata vede come protagonista della prima serata,venerdì 29 giugno, la band rivelazione del momento: i Pinguini tattici nucleari. Con le loro canzoni hanno conquistato migliaia di spettatori e arrivano sul palco di Rock4AIL dopo decine di concerti sold out in tutta Italia. Il loro sound è una miscellanea di suoni muscolari, con riferimenti all’air-metal, al progressive, ma caratterizzato anche da inserimenti spiazzanti, come reggae e afro conditi da una buona dose di ironia e divertimento. A seguire lo scatenato DJ set rock/alternative di uno degli speaker più amati di Radio Deejay: NIKKI, conduttore della celebre trasmissione Tropical Pizza. In apertura di serata lo space rock dei Ginah e l’acid jazz dei Fake Jam.

Sabato 30 giugno sarà una grande serata all’insegna dell’old school con due dei più grandi protagonisti del rap italiano. Introdotto dall’energico sound dei The Skaworkers, il primo a salire sul palco sarà Piotta. Attivo dagli Anni '90 nella scena alternative, con un percorso che mescola popolarità e attività di impegno sociale. Il suo primo album “Comunque Vada Sarà un Successo” ha vinto svariati riconoscimenti e il singolo Supercafone ha scalato la classifica diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Il suo nuovo percorso musicale mescola rap e rock e sul palco di Rock4AIL sarà accompagnato dalla nuova band per due ore di show tra classici di repertorio e brani rap cult degli esordi. A seguire il collaudato live di Bassi Maestro & Dj Zeta. Bassi Maestro è una vera e propria istituzione, una leggenda vivente che dopo aver attraversato tutte le fasi dell'Hip Hop italiano rimane tra i rapper, dj e producer più amati e rispettati dell'intera scena, un artista capace di rinnovarsi ogni volta e ogni volta rimanere attuale senza dimenticare le proprie radici. "Mia Maestà" è il suo ultimo album ufficiale, uscito a marzo 2017 e ricco di collaborazioni importanti (Fabri Fibra, Gemitaiz, Nitro...). Domenica 1 luglio, una lunga serata musicale aperta da alcune delle più interessanti band a livello locale: Filippo Lazzer Trio, Dnezzar e la Locanda De bardi. Toccherà quindi a Gerardo Pozzi, già vincitore del premio Fabrizio De Andrè, presentare il nuovo album “Sono una brava persona” che ha visto il cantautore trevigiano collaborare anche con Natalino Balasso. A chiudere il festival saranno i Selton. La band italo-brasiliana torna in tour dopo il successo dell’album “Manifesto Tropicale” segnalato tra i migliori 20 album del 2017 secondo Rolling Stone. Il loro sound originale mescola pop e tropicalismo, l’italiano al portoghese e l’inglese, storie girovaghe e luoghi indecifrabili senza posti di frontiera.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma. I fondi raccolti fino ad oggi dai giovani dell’Associazione Synago per sostenere la ricerca ed i progetti della sezione trevigiana dell’AIL ammontano a più di 50.000 euro. Ma Rock4AIL non è solo musica e beneficenza. Non mancheranno infatti installazioni artistiche e live painting performances con i migliori street artist locali, un’area dedicata alle famiglie con giochi gonfiabili gratuiti per bambini e ragazzi, un’ area relax, una cucina con un menù che va dallo spiedo al vegano, tre punti bar con un'ampia scelta di bevande di qualità ed un tendone completamente coperto in caso di maltempo.