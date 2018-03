Gli E-Sports arrivano alla concessionaria Carraro: ecco il torneo di GT alla PlayStation

SUSEGANA La concessionaria Mercedes Benz del gruppo Carraro di Susegana ospiterà sabato 17 e domenica 18 marzo il torneo di Gran Turismo sport per PlayStation. Per partecipare alla sfida, che si svolgerà nel prossimo weekend a livello nazionale, è sufficiente avere più di 18 anni, recarsi in via Conegliano 51 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’iscrizione è libera e gratuita. Presso la sede di Carraro verrà predisposta una postazione gioco professionale con il simulatore, ovvero monitor, tv, sedile sportivo e volante con pedaliera: avrete quindi la possibilità di trasformarvi in piloti per un giorno. L’obiettivo è ottenere il miglior tempo a livello nazionale sul giro di pista tra tutti coloro che parteciperanno alla sfida nelle concessionarie Mercedes Benz d’Italia. Tre i premi previsto per il primo torneo nazionale di E-Sports: il primo classificato vincerà un week-end per 2 persone al gran premio di F1 di Monza; il secondo potrà partecipare ad un corso al Driving Accademy; il terzo avrà una vettura in comodato d’uso per un week-end.