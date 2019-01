“Rosso d’Inverno”, sabato la cerimonia di premiazione della quinta edizione

La quinta edizione del concorso letterario nazionale “Rosso d’Inverno” è pronta a consacrare i vincitori. Sabato prossimo, 26 gennaio, alle 16.30 nella tensostruttura di via Fermi a Dosson – dove è in programma la Festa del Radicchio Rosso di Treviso – si terrà la cerimonia di premiazione da parte della giuria, presieduta da Gianluigi Tamborini. “Traguardi” è il tema scelto per i racconti di questa edizione 2019 che anche quest’anno ha raccolto moltissime adesioni da tutta Italia. Con ben 144 elaborati, tutti giudicati di elevata qualità.

Questi i finalisti, suddivisi per categoria.

Categoria Adulti, che concorrono anche per il premio speciale alla memoria di Francesca Rago: “Dieci minuti” di Federico Bagni di Rovellasca (Como), “Domani mattina” di Maurizio Comanducci di Aguscello (Ferrara), “Correndo sui ricordi” di Claudia Giuliato di Casale sul Sile (Treviso), “Una cassetta da lustrascarpe e… dintorni” di Tatiana Santin di Miane (Treviso).

Categoria Under 18: “L’artista che guardava l’orizzonte” di Gioia Baccan di Villadose (Rovigo), ”L’ultima tappa” di Alice Codato di Scorzé (Venezia), “Oltre il bosco” di Erica Truglio di Paternò (Catania).

In considerazione dell’alta qualità dei racconti ricevuti, la giuria ha deciso di premiare altri due autori con una segnalazione di merito e la consegna di un attestato speciale. Si tratta di Diego Inghilleri di Sesto San Giovanni (Milano), autore del racconto “Il folle volo” e di Anna Di Giusto di Firenze, autrice di “Fuoco alle polveri”.