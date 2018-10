L’arte del fumetto: un concorso dedicato ai supereroi di ogni giorno

Supereroi: personaggi vestiti in maniera bizzarra con strani poteri o persone che nella vita di tutti i giorni, senza che ce ne accorgiamo, ci danno una mano?

Questa la domanda che il Centro Tiziano rivolge ai più piccoli, invitandoli a riflettere su chi, pur senza indossare maschera e mantello, lavora per il bene della collettività compiendo azioni “straordinarie” nel contesto quotidiano. A scuola, al parco, per le strade, ogni giorno incontriamo persone che svolgono compiti di straordinaria importanza per la comunità in cui viviamo. Il vigile del fuoco che doma le fiamme, l’autista dello scuolabus che accompagna i bambini a scuola: sono tutte figure indispensabili. Partecipando al concorso L’Arte del Fumetto i bambini delle classi potranno illustrare il loro “supereroe” preferito, creando una storia a fumetti che racconti il proprio beniamino alle prese con la propria azione eroica quotidiana. Il concorso, che vuole essere uno spunto di riflessione sull'importanza delle persone che operano per la collettività, ha l’ulteriore scopo di stimolare la creatività dei bambini introducendo il linguaggio del fumetto, in linea di continuità con il tema dell’arte e la collaborazione con il Treviso Comic Book Festival.

"L’Arte del Fumetto” è un concorso rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni delle scuole primarie di Treviso e provincia, con il quale il Centro Commerciale Tiziano si fa ancora una volta promotore di iniziative mirate al coinvolgimento della realtà territoriale. Ogni classe interessata potrà iscriversi gratuitamente attraverso una procedura online sul sito www.centrotiziano.it dal 15 ottobre 2018 al 09 novembre 2018, indicando il nome di un docente di riferimento: le classi iscritte riceveranno 5 fogli 100x70 cm sui quali potranno essere sviluppati direttamente, oppure incollati, i fumetti, realizzati con la tecnica del disegno o del collage. Le opere più meritevoli in termini d’idea e realizzazione dell’elaborato saranno esposte presso il Centro Tiziano e le dieci classi che presenteranno i progetti più interessanti, selezionate da una commissione educativa, verranno premiate il 15 dicembre 2018 con buoni di valore compreso tra i 600 euro e i 250 euro, validi per l’acquisto online su www.fineartsmart.com di materiali didattici finalizzati all'educazione artistica. Centro Tiziano è il centro commerciale di San Biagio di Callalta, che con oltre 50 negozi tra ipermercato, abbigliamento, casalinghi, cura della persona, elettronica, servizi e ristoranti si pone come punto di riferimento per lo shopping nel territorio di Treviso, offrendo anche un ricco calendario di eventi e iniziative mirate a coinvolgere gli abitanti in un percorso di valorizzazione del proprio territorio.