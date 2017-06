Conegliano Jazz&Blues: tre concerti in quattro giorni, la musica invade la città del Cima

CONEGLIANO Dalle 19.30 di giovedì 8 giugno torna l'appuntamento con la musica di qualità del Conegliano Jazz&Blues Festival. A dare il via al programma dei concerti nei locali cittadini, sarà uno show denso ed energico di blues contemporaneo che pesca a piene mani dal blues elettrico degli anni settanta miscelato sapientemente con soul e Rhythm & Blues. Si tratta del chitarrista e cantante Tonky De La Pena, affiancato da Manlio Milazzi (armonica) e Simone Serafini (contrabbasso). Giusto per citare qualche nome, nel 1990 Tonky si unisce a Jerry Lee Lewis per girare la Spagna e poco più tardi anche Mick Taylor lo vorrà al suo fianco durante il tour spagnolo e i suoi successivi viaggi in Europa. L'esibizione avrà luogo in via Cavour al celebre locale Grin.

Il 9 giugno invece toccherà all'androne di Palazzo Sarcinelli fare da cornice alla musica di icone rock, pop e soul come Prince, Jimi Hendrix, David Bowie, Maurice White e gli Earth Wind & Fire, The Beatles, Glen Frey, i Nirvana e altri mostri sacri ancora. La manifestazione promossa da ArteRitmi – in collaborazione con l’associazione culturale Blues in Villa e l’assessorato alla cultura del Comune di Conegliano, www.arteritmi.it, www.bluesinvilla.com – ha scelto di stupire il suo pubblico con un progetto che ripropone in chiave jazz il sound di quegli anni. A raccogliere questa sfida saranno David Boato alla tromba e flicorno; Gianpaolo Rinaldi al pianoforte e tastiere; Lello Gnesutta al Basso e Leonardo Di Angilla alle percussioni. Con uno sguardo alla tradizione e uno all'innovazione, i brani che hanno caratterizzato un'epoca vengono riletti e trasformati, per posizionarli in un contesto musicale contemporaneo. Anche per questa serata si conferma l'alto profilo dei protagonisti, che vantano tutti collaborazioni internazionali.

L'ultimo appuntamento della settimana sarà domenica 11 giugno alle ore 19.00 presso il Ristorante Euro Rest (Viale Italia, 331). Questa volta a tutto jazz sarà il concerto di Anthony Pinciotti Trio. Un viaggio espressivo che il batterista americano Anthony Pinciotti con il contrabbassista Lorenzo Conte ed il sassofonista Francesco Geminiani, newyokese di adozione, intraprendono per rileggere le loro composizioni originali ed alcuni brani presi dal grande repertorio dei Broadway standards imprimendone una propria interpretazione, senza mai dimenticare le origini del jazz. Anthony Pinciotti è un dinamico e innovativo batterista esperto in jazz, rock e world music. Anthony risiede a NY City ed è spesso in tour con molti dei musicisti più apprezzati in circolazione oggi. Alcuni dei noti musicisti con cui Anthony ha lavorato sono: James Moody, Dr. Lonnie Smith, John Abercrombie, Joe Lovano, Randy Brecker, Kenny Werner, Mose Allison, John Patitucci, Jim Hall, Bob Mintzer, George Garzone, Benny Golson, George Mraz, Kenny Barron, Sheila Jordan e molti altri.