Ragazzi de la Nostra Famiglia in festa grazie alla Pro Loco di Combai

Sabato mattina si è svolta presso La Nostra famiglia di Conegliano una grande festa o meglio una ricca castagnata rivolta a tutti i bambini e ragazzi presenti nella struttura. L'appuntamento è organizzato dagli “amici di Combai”, così vengono chiamati dai ragazzi e dall'Associazione Genitori de La Nostra Famiglia. Grande affluenza anche di genitori e familiari che non hanno voluto mancare all'evento accompagnato e arricchito dalle famose castagne che hanno fatto conoscere il paese in tutto il Veneto. E’ ormai tradizione che ogni anno al termine della conosciutissima festa dei marroni di Combai la Pro Loco offra il prezioso frutto agli ospiti di Conegliano permettendo di trascorrere alcune ore in allegria. In queste occasioni si constata quanto sia grande la disponibilità dei volontari che oltre ad aver sostenuto quasi un mese di febbrile attività trovano anche lo spazio per dedicare a bambini e ragazzi meno fortunati un po’ del loro tempo e della loro abilità. Questa consapevolezza fa bene a tutti perché spesso ci dimentichiamo che piccoli gesti invece fanno grandi le persone e che sono presenti all’interno del nostro territorio con un servizio discreto e silenzioso.