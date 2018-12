A Conegliano va in scena la Santa Klaus road race

Domenica 16 dicembre torna a Conegliano la Santa Klaus Run. La sesta edizione riserva una novità per gli appassionati del cronometro: alla corsa ludico motoria si accompagna infatti la prima edizione della corsa podistica competitiva denominata Santa Klaus Road Race. In entrambi i casi l’itinerario è di 9.2 km collinari: partenza alle ore 10.00 di fronte al Duomo di Conegliano, in Via XX Settembre, e poi via lungo i saliscendi ricamati dai filari del Prosecco Docg fino a raggiungere la località Guizza e rientrare verso il centro della città del Cima. Alle 10.15 è previsto lo start della 7 km Family Run.

Il testimonial dell’evento, organizzato da E20RUN, è Gianni Poli, vincitore della maratona di New York nel 1986. In gara altri campioni come Said Boudalia, Fabrizio Pradetto, Fabio Bernardi, Cristian Salvador, Simone Gobbo e Stefano Ghenda mentre brillano nella non competitiva i nomi di Anna Incerti e Stefano Scaini.