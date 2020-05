Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Copertina color oro con il logo della Strada: semplice ed evocativa. Dimensione tascabile, compatta. Bilingue (italiano e inglese). Duecentosessanta pagine di informazioni, corredate da suggestive fotografie, per raccontare un territorio e la sua vocazione all’accoglienza. ‘Conegliano Valdobbiadene Experience Guide’ si presenta come una preziosa mappa tutta da sfogliare; uno strumento utile per poter percorrere, senza ciottoli d’inciampo né strambe deviazioni, la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene: “Abbiamo pensato all’enoturista neofita e al visitatore fidelizzato – spiega Isidoro Rebuli –. A entrambi presentiamo la nostra terra, mostriamo gli scorci più belli, suggeriamo deviazioni e soste per degustare i piatti della tradizione o un bicchiere di vino, per rilassarsi godendo di un panorama, per un sonno ristoratore con vista su un mare verde…o giallo, a seconda della stagione. Un volume dalla veste grafica elegante, con una copertina dorata come gli acini d’uva maturi, che contiene le numerose e variegate proposte degli operatori dell’area”. La Guida propone insomma una full immersion nelle Colline Unesco, lungo i novanta chilometri della Strada, attraverso un reticolo di vigneti che si ramifica in tortuose trame e arabeschi, prospettive e punti sospesi nel vuoto, dove si ergono chiese e cantine; del resto qui da sempre sacro e profano si intersecano, così come antico e innovativo, storia e tradizione: “La Strada del Prosecco e Vini dei Colli – prosegue il presidente – è nata nel 2003 ed è figlia della Strada del Vino Bianco, inaugurata nel 1966 e prima in Italia. Una terra e il suo vino. Un rapporto stretto e inscindibile, in cui si innesta un turismo, non solo enologico, ma attento alla natura e all’antica architettura, alla ricerca di benessere, tradizioni, eventi e proposte culturali”. Dal food allo sport e al relax, dalle esperienze in vigna e in cantina alle visite nei musei e nei negozi tipici: ‘Conegliano Valdobbiadene Experience Guide’, fresca di stampa, raccoglie una rassegna ricca e trasversale di proposte, inserite in un progetto editoriale di semplice consultazione. La nuova Guida ‘esperienziale’ dell’associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli illustra tour e degustazioni, escursioni e itinerari, rassegne ed eventi della tradizione locale; tanti modi di vivere, di visitare e di assaporare l’area che va da Conegliano a Valdobbiadene. On the road. Che si scelga di percorrere la Strada in auto, in moto, a piedi o in bici, seguendo il nastro d’asfalto o i ripidi sterrati, è un viaggio incredibile e imperdibile. Esperienze selezionate e corredate di prezzi, indirizzi web, foto, numeri telefonici al fine di agevolare il turista che è alla ricerca di vere emozioni. “E’ un invito a ripartire – conclude il presidente Rebuli -, a riscoprire il piacere di viaggiare per ritemprarsi dalle ansie che hanno caratterizzato questi ultimi mesi. Tante proposte coinvolgenti per un turismo più lento, se vogliamo più sostenibile e ricercato, che sa conciliare il desiderio di muoversi, di scoprire e di visitare con l’esigenza di vivere una nuova socialità, in linea con le ultime disposizioni governative. Sulle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità, la bellezza dei luoghi, la qualità delle proposte enogastronomiche e la passione degli operatori, si coniugano in modo perfetto!” Edita dalla Strada del Vino Prosecco e Colli Conegliano Valdobbiadene, ‘Experience Guide’ è divisa nelle sezioni: Ospitalità, Enogastronomia, In cantina, In bottega, Tour, Eventi, Cultura. Ha una tiratura di 25mila copie. Dal 29 maggio prossimo è in distribuzione in allegato al mensile DOVE di RCS/Corriere della Sera, in tutte le edicole del Triveneto, senza sovrapprezzo. Verrà diffusa nei principali luoghi di informazione e accoglienza sul territorio. È consultabile e scaricabile dal sito internet della Strada all’indirizzo www.coneglianovaldobbiadene.it.

