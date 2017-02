"Conrtro" Settimana del tiramisù: Eat's ne celebra l'origine veneta a Conegliano

CONEGLIANO La controffensiva del Tiramisù veneto è partita. I maestri pasticceri di Eat’s questa settimana sforneranno migliaia di porzioni del celeberrimo dolce al cucchiaio, seguendo fedelmente la “codificazione” trevigiana della ricetta depositata dall’Accademia della Cucina Italiana, derivata – come da diverse fonti è provato - dalla preparazione che, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, conquistò inizialmente i clienti del ristorante “Le Beccherie” di Treviso (nelle cui cucine fu messa a punto) e in seguito i palati di tutto il mondo, diventando il dolce simbolo della creatività italiana. La “contro” Settimana del Tiramisù è stata lanciata da Tino Vettorello, amministratore delegato di Eat’s, brand della distribuzione di alimenti di nicchia.

Perciò questa settimana i clienti delle food hall di Eat’s Milano e Conegliano potranno acquistare nell’isola della pasticceria migliaia di porzioni dell’apprezzatissimo dolce. Iniziativa voluta per ribadirne l’origine veneta (e trevigiana), in risposta a quanto Eataly di Oscar Farinetti farà il 21 marzo prossimo con il suo Tiramisù Day, evento che invece parte dalla tesi che a dare i natali al cremoso dessert siano stati, attorno agli anni Cinquanta, due ristoranti del Friuli Venezia Giulia, stando alle ricerche di Clara e Gigi Padovani riportate nel libro “Tiramisù – Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato”. Una delle due ricette friulane descritte dagli autori contempla crema di zabaione e Pan di Spagna.

Invece, il Tiramisù che Eat’s esalta è quello nella versione più diffusa e accreditata, per rimarcare che grazie all’intraprendenza di ristoratori veneti il dolce ha assunto fama internazionale ed oggi è sulla bocca di tutti. Nel laboratorio pasticceria di Eat’s sono in lavorazione chili e chili di morbido mascarpone, centinaia di savoiardi, montagne di uova fresche (tuorlo e albume separati per due diversi utilizzi), zucchero a pioggia, litri di caffè e cacao a go go. Sabato 11 febbraio una degustazione speciale gratuita sarà offerta al pubblico di Eat’s per una celebrazione collettiva del Tiramisù veneto: nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, chi farà lo shopping del gusto nelle food hall lo potrà assaporare in formato finger, abbinato ad un calice di Prosecco DOCG extra dry spumante Rive di Cozzuolo dell’azienda “La Vigna di Sarah” di Vittorio Veneto.