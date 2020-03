Coronavirus, vivaio trevigiano consegna piante e fiori a domicilio

Vista l'emergenza in corso legata al Coronavirus e l'impossibilità per tutti di muoversi da casa, il vivaio Bardin Garden Store di Lancenigo a Villorba ha deciso di attivare un servizio di consegna a domicilio per tutti i suoi prodotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli amanti del giardinaggio che vogliono coltivare la loro passione in questi giorni di isolamento potranno ordinare piante e fiori visitando lo shop online del vivaio, chiamando il numero 0422350714 o inviando una mail a segreteria@bardingardenstore.it. I clienti potranno trovare piante fiorite, piante da orto, piante confezionate, piante da giardino, piante da appartamento, barbecue ed accessori, terricci, vasi e articoli per il giardinaggio, arredo per giardino e molto altro. Gli addetti alla consegna sono dotati di guanti e mascherina al fine di rispettare le disposizioni relative al contenimento del Covid-19. La consegna degli articoli acquistati avviene all'esterno dell'abitazione. I clienti sono pregati di dotarsi obbligatoriamente di mascherina e mantenere la distanza minima di 1 metro dall'addetto alla consegna.