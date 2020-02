Oltre 200 musicisti da tutta Italia iscritti ai masterclass dello "Steffani"

Jeffrey Swann, Alberto Azzolini, Catherine Hudgins, Juan Manuel Quintana, Filippo Perocco, Gabriella Dall'Olio: sono solo alcuni degli ospiti ai masterclass organizzati dal Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto e aperti ai professionisti della musica. Il Conservatorio differenzia tra corsi attivi ( con una quota simbolo di 50 euro per masterclass) e corsi teorici gratuiti. L'obiettivo è quello di dare l'occasione a musicisti e docenti di poter fare dei training con strumentisti di chiara fama e di contribuire ad arricchire il panorama musicale e culturale della provincia di Treviso. I masterclass, partiti in gennaio, hanno già oltre 200 iscritti da tutta Italia.

«Il Conservatorio -spiega il direttore Stefano Canazza- deve essere il polo della cultura e della ricerca in ambito musicale: da qui la necessità di farsi da collettore di grandi nomi, per proporre ai suoi studenti ma anche ai musicisti del territorio utili occasioni di aggiornamento professionale. Il numero delle iscrizioni conferma che abbiamo intercettato un bisogno». Quest'anno il conservatorio propone masterclass di organo con Alessandro Albenga, di clarinetto con Catherine Hudgins, basso tuba con Alberto Azzolini, saxofono con Luis Lanzarini, contrabbasso con Davide Botto e Franco Catalini, viola da gamba con Juan Manuel Quintana, direzione di coro con Marco Berrini, musica elettronica con Simone Conforti, Luigi Ceccarelli e Filippo Perocco, chitarra con Andrea Dieci, pianoforte con Jeffrey Swann, arpa con Gabriella Dall'Olio. I seminari di filosofia della musica tenuti da Luciano Franchin sono gratuiti così come quello su Lorenzo da Ponte a cura di Giampaolo Zagonel.