Core Festival parte "a mille": Calcutta in concerto a Treviso

Core Festival punta tutto sulle grandi promesse della musica italiana e, dopo gli amatissimi Maneskin, porta a Treviso un altro musicista che non ha bisogno di molte presentazioni.

Venerdì 7 giugno sarà Calcutta uno degli artisti di punta nella serata inaugurale dell'evento destinato a rimpiazzare Home Festival nell'area dell'ex Dogana di Treviso. Reduce dal successo della scorsa estate con due date sold out nella sua Latina e all'Arena di Verona, il cantautore laziale ha annunciato un nuovo tour estivo dopo la serie di concerti invernali nei principali palasport italiani, in corso proprio in questi giorni. "Tutti in piedi": questo il titolo della tournée che a giugno porterà Calcutta nella Marca, pronto a un concerto dove il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo. I biglietti per il festival e per la serata del 7 giugno sono già in vendita. Mercoledì 23 gennaio si aspettano tutti gli annunci ufficiali per un evento che, già a questo punto, promette di non far rimpiangere l'Home Festival portando buona musica e migliaia di giovani nel capoluogo di Marca.