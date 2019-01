Core Festival: anche Salmo tra gli ospiti, svelato il programma completo

“Core Festival Aperol Spritz”, la tre giorni di musica ed eventi che si svolgerà nella zona dogana di Treviso dal 7 al 9 giugno ha svelato il programma completo della sua prima edizione che sarà tutta nel segno della musica italiana.

Nessun artista straniero in programma ma saranno tantissime le promesse italiane pronte a far battere i cuori del pubblico sotto palco: Salmo, Calcutta, Måneskin, Gemitaiz, Achille Lauro, Emis Killa e Ghemon sono i nomi di punta delle tre serate-evento in programma a inizio giugno. Re della scena rap, Salmo è il rapper di Olbia capace di riempire i palasport. Il suo ultimo album Playlist ha conquistato le vette delle classifiche di vendita e di ascolto sulle principali piattaforme digitali. Ad arricchire il fronte hip hop arriverà a Treviso anche il rapper romano Gemitaiz, pseudonimo di Davide De Luca, attivo dal 2003 con l’etichetta Tanta Roba. Il secondo album Nonostante tutto (2016) ha debuttato in prima posizione nella Classifica Fimi Album e certificato dalla stessa come disco d'oro; l’anno scorso vede la luce l’album Davide impreziosito da svariate collaborazioni con artisti del calibro di Gué Pequeno (con il quale ha inciso il terzo singolo Tanta Roba Anthem), MadMan, Fabri Fibra e Coez. Ancora a tutto rap con Achille Lauro, l’artista romano classe 1990 sin da subito elogiato dalla scena rap nazionale con il primo mixtape "Barabba" (2013). Da lì una ascesa al successo grazie al primo album Dio c’è (2015), seguito da Ragazzi madre l’anno dopo e il recente Pour l’amour. Lauro sarà inoltre protagonista alla 69° edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano “Rolls Royce” e in primavera uscirà per Sony Music Italy il suo nuovo disco di inediti che lo impegnerà nell’“Achille Lauro Live 2019”, un tour che lo porterà in tutta Italia. Tornerà a Treviso anche Emis Killa, artista con oltre 25 certificazioni tra dischi d'oro e platino, oltre 3 milioni di fan sui social, più di un milione di iscritti al canale Youtube, oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, con all’attivo un successo editoriale con il suo libro “Bus 323. Viaggio di sola andata”, conduttore televisivo e radiofonico. Il 29enne milanese è fresco del quarto album in studio “Supereroe” per la Carosello Records (2018) certificato disco d’oro, col quale ha debuttato al primo posto delle classifiche, piazzando cinque canzoni nelle prime 50 posizioni della classifica dei singoli. Ghemon chiude la lista di grandi nomi ospiti del festival trevigiano. Cantautore italiano tra i big selezionati per il Festival di Sanremo 2019 con il “collega” Achille Lauro. Sulla scena musicale da quasi vent'anni, Ghemon ha pubblicato cinque dischi d’inediti, tra cui l’ultimo Mezzanotte, uscito nel 2017, che contiene successi come Un temporale, Bellissimo e la title track Mezzanotte.

Ma non finisce qui. Tantissimi altri artisti italiani si alterneranno sul palco del festival: tra questi Myss Keta, i Rumatera, Bruno Belissimo, Leo Pari e Ketama 126 per citarne solo alcuni. L’area del nuovo festival sarà la stessa che per nove anni ha ospitato Home Festival, rimangono inalterati i metri quadri e l’organizzazione logistica, dalla zona food & beverage a quella degli espositori e degli show. I palchi saranno cinque e il main stage pulserà di un nuovo concept grafico. «Ci stiamo mettendo tutto il nostro “core” - spiegano gli organizzatori - perché questa nuova creatura riesca a toccare i vostri cuori».

Qui di seguito il programma completo del festival giorno per giorno

Venerdì 7 Giugno

CALCUTTA

GHEMON - PINGUINI TATTICI NUCLEARI - MYSS KETA

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI - BRUNO BELISSIMO - AURORO BOREALO -COSTIERA - JOLLY MARE dj set

Sabato 8 Giugno

SALMO - GEMITAIZ

ACHILLE LAURO - LUCHÉ - KETAMA126 - RUMATERA

SXRRXWLAND - DOLA - FUERA

Domenica 9 Giugno

MÅNESKIN - EMIS KILLA

LEO PARI & FRIENDS - DUO BUCOLICO - DAVIDE PETRELLA - NOSTROMO

FOSCO17 - LEE ODIA