Coronavirus, è arrivata la solidarietà digitale: tutte le iniziative

Grandi imprese e grandi gruppi, sul sito del Governo, hanno messo a disposizione servizi gratuiti per aiutarci in questo momento difficile in cui è bene rimanere a casa.

Ecco alcuni esempi:

-Vodafone elimina limiti di minuti e giga;

-Amazon mette a disposizione formazione e Prime Video;

-Mondadori regala Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo;

-La Repubblica gratis per 3 mesi;

-La Stampa gratis per 3 mesi;

-ecc…